Ook problemen met bruggen Hoekse Lijn

Na zorgen over de beveiligingssoftware zijn er ook problemen met de bruggen op de Hoekse Lijn. Desondanks staat de oplevering van de nieuwe metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland in het vierde kwartaal niet ter discussie, schrijft wethouder Adriaan Visser aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Bij het testen van de bruggen op het tracé zijn veel storingen naar voren gekomen. De oorzaak is nog niet bekend.

Ook de problemen met de beveiligingssoftware duren voort. Waar Visser in maart nog sprak over eind juni, wordt de oplevering inmiddels een maand later verwacht.

Tot slot zijn nog niet alle documenten beschikbaar die de RET nodig heeft om te kunnen beginnen met de exploitatie van de Hoekse Lijn. De papieren hebben betrekking op energievoorzieningen, overwegen, stations, bruggen en spoorbeveiliging.

Overigens starten en dit weekeinde nieuwe testen op de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland.