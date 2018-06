Scholieren uit Bergschenhoek ontwerpen mee aan windmolens op zee

Ze zijn pas 17 jaar en de schoolbanken nog niet ontgroeid, en nu al werken ze mee aan het bouwen van windmolens op zee. Nico van der Lelij en Koen Schweers zitten op het Melanchton College in Bergschenhoek en hebben de derde prijs gewonnen met een model voor bouwen vanaf een drijvend schip.

De wedstrijd is uitgeschreven door het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw om leerlingen op middelbare scholen al kennis te laten maken met het maritieme vak en het nijpende tekort aan personeel op te lossen.

Voor deze wedstrijd zijn Nico en Koen aan de slag gegaan bij het Rotterdamse bedrijf Van Oord, dat gespecialiseerd is in baggeren en bouwen van windparken op zee. Van Oord bouwt windmolens vanaf een platform vastgezet op de zeebodem. Aan de twee scholieren de opdracht om te bedenken hoe dat in de toekomst ook kan vanaf een drijvend schip en er sprake is van deining.

Ingewikkelde opdracht

"Wij hebben een blokkeringsmechanisme bedacht om een windmolen omhoog te hijsen en te voorkomen dat ie niet naar beneden kan vallen", legt de 17-jarige Nico van der Lelij uit. "Zeker een ingewikkelde opdracht", vult mede-scholier Koen Schweers aan. "Een uitdaging en daarom juist leuk."

Bij Van Oord zijn ze prettig verrast over de vernieuwende inzichten van de waterbouwers in spe. "Door de verrassende standpunten die ze innemen maakt het een heel divers en leuk project", zegt ingenieur Kevin van de Leur.

En bij Van Oord zitten ze te springen om personeel. "Als je het aantal vacatures op onze website hebt bekeken, dan kan je zien dat we nieuwe collega's goed kunnen gebruiken".

Niet alleen Van Oord heeft moeite om alle vacatures te vervullen, de hele maritieme sector kampt daarmee. Het aantal vacatures in deze sector is in een jaar tijd verdubbeld. Het is dus zaak meer jongeren te interesseren voor het vak.

"Onbekend maakt onbemind", is de verklaring van Sanne de Vleeschhouwer van het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw. "We zien niet alle schepen voorbij varen, de haven verplaatst zich verder naar buiten en veel export blijft ook een beetje ongezien."

Belangstelling vergroten

Door scholieren opdrachten bij meerdere maritieme bedrijven te geven en het organiseren van een wedstrijd wil de maritieme sector de belangstelling voor het vak vergroten. Koen en Nico verdienen duizend euro met hun model. Belangrijke vraag blijft of ze nu ook kiezen voor een maritieme toekomst.

Koen Schweers: "Voor de maritieme sector weet ik nog niet, maar voor de techniek sowieso." Nico van der Lelij: "De maritieme sector staat hoog op mijn lijstje maar helemaal zeker weet ik het nog niet."

Maar eerst moeten de jongens nog hun school afmaken en een studie voltooien.