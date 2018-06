El Ahmadi en Amrabat klaar op WK

Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat zijn met Marokko uitgeschakeld op het WK in Rusland. Marokko moest woensdag tegen Portugal minstens gelijkspelen om nog kans te maken op de volgende ronde, maar verloor met 1-0 van de Portugezen. El Ahmadi werd na 86 minuten vervangen, Sofyan Amrabat bleef op de bank.

Na het verlies tegen Iran van afgelopen vrijdag wisten de Marokkanen dat er tegen Portugal niet verloren mocht worden, maar Cristiano Ronaldo knikte al na vier minuten de 1-0 binnen. Het was voor de Portugese ster zijn vierde doelpunt van het toernooi. Marokko drong nog wel aan, maar kreeg de bal er niet in. Het is de tweede nipte nederlaag voor de Marokkanen dit WK.

Marokko speelt 26 juni nog zijn laatste groepsduel tegen Spanje, maar is desondanks als eerste land officieel uitgeschakeld op het WK. In overleg met Feyenoord zal na de wedstrijd tegen Spanje besloten worden wanneer El Ahmadi en Amrabat zich weer melden in Rotterdam.