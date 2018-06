Deel dit artikel:











Brand in monumentaal pand Capelle, zorgcentrum ontruimd Foto: MediaTV

In het voormalige restaurant Johannahoeve in Capelle aan den IJssel is woensdagmiddag brand uitgebroken. Naast het pand is een zorgcentrum gehuisvest. De gehandicapte bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd.

De brandweer is met veel materieel aanwezig omdat het dak van het pand aan de 's-Gravenweg bestaat uit riet. De brandweer krijgt ondersteuning van extra voertuigen uit de regio Haaglanden. Het gaat om een monumentale Saksische boerderij met rieten kap. Volgens getuigen is er sprake van veel rookontwikkeling, die tot in het centrum van Rotterdam te zien is. Meer informatie volgt. Ben jij getuige van de brand? Stuur jouw foto of video door via de RTV Rijnmond-app of via WhatsApp naar 097-012 113 165