Brand in monumentaal pand Capelle, zorgcentrum ontruimd en bewoners geëvacueerd Foto: MediaTV Burgemeester Oskam

In het voormalige restaurant Johannahoeve in Capelle aan den IJssel is woensdagmiddag brand uitgebroken. Naast het pand is een revalidatiecentrum gehuisvest. De gehandicapte bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd.

De bewoners worden naar een sporthal aan de Dakotaweg in Capelle aan den IJssel gebracht. De brandweer is met veel materieel aanwezig omdat het dak van het pand aan de 's-Gravenweg bestaat uit riet. De brandweer krijgt ondersteuning van extra voertuigen uit de regio Haaglanden en roept mensen op de hulpdiensten de ruimte te geven. De brand trekt veel bekijks en daardoor staan mensen in de rook. Er zijn watergordijnen door de brandweer opgezet om de rookoverlast te beperken. De rook is tot in het centrum van Rotterdam te zien. Vlammen slaan uit het dak van de Johannahoeven (Beeld: Ard Slobbe)

Het gaat om een monumentale Saksische boerderij met rieten kap. De burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam, is aanwezig.