Monumentale boerderij in Capelle in de as gelegd

De brandweer is urenlang bezig geweest met het blussen van een brand in een monumentale boerderij in Capelle aan den IJssel. De brand brak halverwege de middag uit in het pand van het voormalige restaurant Johannahoeve aan de 's-Gravenweg.

Naast het pand is een revalidatiecentrum gehuisvest. De hulpdiensten ontruimden het centrum uit voorzorg. Er waren 23 mensen aanwezig. Elf van hen konden niet op eigen kracht wegkomen en zijn door de brandweer weggehaald.

De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in een sporthal aan de Dakotaweg. Een deel van hen is daarna opgevangen naar een zorglocatie in Rotterdam-Zuid.

Ondanks de inzet van veel brandweermensen en materieel stortte in de loop van de avond het dak van de boerderij deels in. De politie zette de 's-Gravenweg af om ervoor te zorgen dat mensen de hulpdiensten niet in de weg zouden lopen.

Vlammen slaan uit het dak van de Johannahoeve (Beeld: Ard Slobbe)



Halverwege de avond was de brand meester en begon de brandweer met nablussen van de restanten van het pand. Het gaat om een monumentale boerderij met rieten kap. In het pand was tot begin dit jaar restaurant Johannahoeve gehuisvest. Die horecagelegenheid ging na veertig jaar bestaan failliet.

De brand trok veel bekijks. Ook burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel kwam langs.