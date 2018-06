CHIO TV aflevering 1: 70 jaar maakt trots

Het CHIO viert dit jaar haar 70e editie. Daarmee is het het oudste topsportevenement van Rotterdam. Iedere dag zijn we er bij vanuit het Kralingse bos.

In de eerste aflevering van CHIO TV blikt directeur Jan de Mooij vooruit op de 70e editie van het oudste topsportevenement van Rotterdam. Bij springstal Everse worden niet alleen jonge, talentvolle paarden opgeleid; hetzelfde geldt voor talentvolle ruiters. Moeder Mischa won een wildcard voor het CHIO en haar dochters wacht een veelbelovende toekomst.

In Zuid-Holland rijden er maar weinig paard. Om daar verandering in te brengen, is de Cross Challenge bedacht. Wat dat is, zie je in de eerste aflevering van CHIO TV...