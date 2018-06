Floris Langendam geeft voor de 600ste keer bloed

Floris Langendam heeft voor de 600ste keer bloedplasma afgestaan aan de Rotterdamse bloedbank. Hij is daarmee de Nederlands recordhouder. Hij ziet zijn bloedafname als een goed doel. "Het is prachtig om dit te kunnen doen terwijl het nauwelijks moeite kost", vertelt Langendam.

Langendam geeft al sinds 1971 bloedplasma en is er sindsdien nooit mee gestopt. Bloedplasma bestaat grotendeels uit water. Voedingsstoffen, afvalstoffen en hormonen worden ermee vervoerd. Een dag na de bloedafname is zijn bloedplasma weer aangemaakt. Volgens Langendam stelt een uurtje per twee weken bloedplasma afstaan niks voor.

De familie van Langendam was aanwezig bij zijn 600ste bloedafname. ‘’Ik wist niet dat ze erbij zouden zijn. Ik had natuurlijk wel verwacht dat er veel aandacht aan geschonken zou worden, maar ik was er niet van op de hoogte dat mijn hele familie er zou zijn. Dat hebben ze stiekem geheim gehouden voor me.’’

Tekort

Ondanks de goede inzet van Langendam, is er nog een groot tekort (60.000) aan bloeddonors in Nederland. Het is dus van belang, dat de Bloedbank genoeg donors heeft die elke dag zorgen voor bloedvoorziening.