Maaltijdbezorger bij Deliveroo ronselt minderjarigen voor koerierswerk

Maaltijdbezorger Deliveroo laat indirect minderjarigen voor zich werken die dat niet mogen. In Rotterdam blijken verschillende kinderen van 14 en 15 jaar oud maaltijden te bezorgen voor het bedrijf. Deliveroo zegt van niets te weten. Vakbond FNV neemt de zaak hoog op.

Om eten te bezorgen voor Deliveroo moet je officieel minstens 18 jaar zijn. Je mag het werk aan anderen uitbesteden. Alleen: niet aan ongeregistreerde minderjarigen.

Maar dat gebeurt wel. Op plekken in Rotterdam waar veel jongeren rondhangen, heeft zeker één volwassen bezorger 'personeel' geronseld. Het zijn 14- en 15-jarige jongens die graag wat willen bijverdienen, maar op de arbeidsmarkt nog niet veel verder komen dan vakkenvullen bij de supermarkt.

Kopie van paspoort

"Als je voor mij gaat rijden, krijg je de helft van mijn salaris", paait de ronselaar. Hij gaf de jongens zijn inlogcode, zodat ze online zelf bezorgopdrachten van Deliveroo kunnen binnenhalen. Ze kregen ook een kopie van zijn paspoort voor als er vragen zouden worden gesteld over wie de rit uitvoert.

Het lijkt een gevalletje win-win: de ronselaar kan lekker thuis op de bank blijven zitten en de minderjarigen verdienen met het bezorgen van de maaltijden een leuk zakcentje bij.

Kinderarbeid

"Maar dit is natuurlijk gewoon kinderarbeid", zegt een moeder wiens 14-jarige zoon een enkele keer met Deliveroo-maaltijden door de stad fietste. "Bovendien rijden al die jonge jongens onverzekerd rond. Je moet er niet aan denken dat er een ongeluk gebeurt. Wat dan?"

Ook de jongerenafdeling van vakbond FNV maakt zich daar zorgen over. "Het is sowieso illegaal, want een 14-jarige mag alleen lichte taken verrichten onder begeleiding van een volwassene', legt Amrit Sewgobind van FNV Jong uit.

"We hebben het hier over het zelfstandig bezorgen van maaltijd, met alle risico's van dien: vallen, overvallen worden", zegt Sewgobind. Ze komen 's avonds bij mensen over de vloer. Er kan eigenlijk van alles gebeuren zonder dat iemand er zicht op heeft."

Onverzekerd

FNV Jong gaat er van uit dat de minderjarige koeriers onverzekerd rondrijden. "We hebben het over mensen die via een ander het werk doen en Deliveroo heeft ze waarschijnlijk niet in beeld", zegt Amrit Sewgobind

De vakbond roept mensen die betrokken zijn bij mogelijke misstanden om dat te melden op de website van FNV Jong. Die hoopt zo ook de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) in te kunnen schakelen, die alleen na officiële meldingen in actie kan komen.

Deliveroo controleert identiteit

Deliveroo zegt als enige van de grote maaltijdbezorgers de identiteit te controleren van koeriers en anderen die ritten via geregistreerde 'riders' uitvoeren. Ze moeten een kopie van hun paspoort sturen aan Deliveroo. Als ze er achter komen dat iemand minderjarige koeriers voor zich laat werken dan wordt het contract met die 'rider' direct ontbonden, aldus het bedrijf.

De van oorsprong Britse bezorgdienst Deliveroo raakte vorig jaar in opspraak toen het aankondigde dat het alleen nog met zelfstandige ondernemers wilde werken in plaats van met mensen in loondienst. De bezorgers werden voortaan per opdracht betaald en niet meer per uur. Hun ziekte- en ongevallenverzekering raakten ze kwijt.

Van werknemer naar zzp'er

Deliveroo bood de bezorgers in mei een gratis ongevallenverzekering aan. Maar dat gebaar vindt vakbond FNV onvoldoende. Want door de zzp-constructie bouwen de werknemers geen pensioen op en hebben ze geen recht op een ww-uitkering. Ook hebben de bezorgers een onzeker inkomen. "Als er niks besteld wordt, krijgt de bezorger ook niks."

Samen met vijftien riders sleept de vakbond de bezorgdienst voor de rechter. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.

De 19-jarige bezorger Sytze Ferwerda uit Amsterdam kondigde in januari al een proces tegen Deliveroo aan. Om de kosten te kunnen betalen begon hij een crowdfundingsactie, die 7000 euro opleverde. De rechtszaak van deze bezorger is op 27 juni. Volgende week woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over Deliveroo.