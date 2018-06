Deel dit artikel:











Dordtse gevangenis zit uur zonder stroom Foto: streetview

In de omgeving van de gevangenis in Dordrecht is woensdagavond een stroomstoring ontstaan. Er ging een kleine ontploffing in de stoep voor de gevangenis aan vooraf, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Een paar bedrijven in de omgeving van de gevangenis zijn ook getroffen door de storing. Bij de storing kwamen wat vlammen uit de stoep, waardoor een aantal tegels van hun plek kwam. Na een uur was de storing weer verholpen. "Dat zorgde ervoor dat wij een uur geen stroom hadden in het hele complex. Normaal gaat dan de noodstroomaggregaat aan, maar dat gebeurde nu niet", zegt Robert Meijer, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. "Er is geen paniek geweest, het was een beheersbare situatie. We hebben meteen politie en brandweer opgeroepen. De gedetineerden waren allemaal ingesloten", vertelt de woordvoerder. Het enige waar enige rumoer om was, was de voetbalwedstrijd die tijdelijk werd onderbroken door de storing. De gevangenis gaat onderzoeken waarom de noodaggregaat niet aansprong. Door de stroomstoring vielen ook de camerabeelden uit, net als de intercom waarmee gevangenen contact kunnen opnemen met personeel. "Na afloop is iedereen geteld, iedereen was aanwezig en gezond", zegt Meijer. In de Dordtse gevangenis zitten ruim 350 gedetineerden hun straf uit.