Deel dit artikel:











Explosie bij Dordtse gevangenis Foto: streetview

In de omgeving van de gevangenis in Dordrecht is woensdagavond een stroomstoring ontstaan. Er ging een explosie in de stoep voor de gevangenis aan vooraf, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.Het is onduidelijk waardoor de explosie is ontstaan.

Enkele bedrijven in de omgeving van de gevangenis zijn getroffen door de storing. Het complex zelf heeft volgens de veiligheidsregio geen last. Het gaat om een zogeheten middenspanningsstoring. Netbeheerder Stedin is ingeschakeld om de stroomstoring op industrieterrein De Staart te verhelpen.