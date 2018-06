Iraniers kijken WK in Rotterdams eetcafé

Blokjes kaas, stukjes leverworst en glazen vol met pinda's en het bijbehorende bier. Tien Iraanse vrienden hebben het Rotterdamse eetcafé Sas en Jan in het lage land aangewezen als hun stamkroeg tijdens het WK.

Overdag zijn de meeste vrienden druk aan het werk als ingenieur, tandarts of dierenarts. "Daarom hoor je misschien ook weinig van ons als groep in de media. Opleiding en een goede baan zijn binnen onze cultuur heel belangrijk en daar besteden we dan ook veel tijd aan", aldus Vahid, die als dierenarts in Nesselande werkt.

"Eigenlijk gebruiken we het WK en dit eetcafé ook als een plek om met elkaar van gedachten te wisselen. We spreken elkaar vaak via Whatsapp, maar het WK is ook een goede reden om elkaar fysiek te ontmoeten."

Helaas voor Iran verloor het van Spanje. Ze zijn nog niet uitgeschakeld maar dan moeten ze de komende wedstrijd tegen Portugal wel winnen.