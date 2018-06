Dinsdag presentatie coalitieakkoord Rotterdam

Het coalitieakkoord van het nieuwe Rotterdamse college wordt dinsdag gepresenteerd. Dat bevestigen bronnen rond de formatietafel. Dat is twee dagen eerder dan gepland.

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP onderhandelen sinds vorige week onder leiding van formateur Jan Anthonie Bruijn over een nieuw college. Daarin is plaats voor 10 wethouders.

De partijen zijn in de tweede week van onderhandelen al toe aan de verdeling van de portefeuilles. VVD, D66, GroenLinks en PvdA krijgen leveren ieder twee wethouders, CDA een wethouder en CU-SGP een deeltijdwethouder met 0,4 fte.

Na maandenlang getouwtrek over de samenstelling van het college gaat de formatie nu erg snel. Dat komt doordat de zes partijen zich baseren op de plannen die informateurs Duisenberg en Rosenmöller onder leiding van VVD en GroenLinks hebben geschreven. Daar zijn ontbrekende onderwerpen als onderwijs, zorg en cultuur aan toegevoegd.

Op 3 juli is er een hoorzitting van de kandidaat-wethouders met de gemeenteraad. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 5 juli. Daarna wordt er gedebatteerd over het coalitieakkoord. Een dag later vergadert het nieuwe college voor het eerst.