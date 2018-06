Kamervragen over minderjarige Deliveroo-bezorgers

De Partij van de Arbeid gaat Kamervragen stellen over minderjarigen die in Rotterdam voor maaltijdbezorger Deliveroo werken. "Ik vind het redelijk bizar", zegt Gijs van Dijk, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zit.

RTV Rijnmond onthulde woensdag dat een bezorger van Deliveroo minstens zeven kinderen van veertien en vijftien jaar oud aan het werk zet , terwijl dat niet mag. De minimale leeftijd is achttien jaar.

Van Dijk vindt dat Deliveroo zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "De bezorgers werken via de app van Deliveroo, via de telefoon. Dus zij kunnen per bezorger zien hoeveel bezorgingen er per uur plaatsvinden", aldus het Kamerlid donderdagochtend op Radio Rijnmond.

"Bij deze bezorger, die dus zeven jongen minderjarigen voor zich laat werken, kun je zien dat die niet twee of drie bezorgingen per uur doet, maar misschien wel tien of vijftien."

Serieus

Deliveroo-medewerkers mogen anderen voor zich te laten werken, maar een eventuele vervanger moet meerderjarig zijn en een werkvergunning in Nederland hebben.

Deliveroo laat weten de melding serieus te nemen en het voorval te hebben gemeld bij de autoriteiten.

"We zullen er alles aan doen om hun onderzoek te ondersteunen", zegt een woordvoerder.