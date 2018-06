Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Proces tegen vader Diego (10) gaat verder De 10-jarige Diego werd in maart 2017 om het leven gebracht

Marcel S., de vader van de 10-jarige Diego, staat donderdag opnieuw voor de rechter in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het wurgen van zijn zoontje. Het is de tweede dag in het proces tegen S: de rechter komt deze ochtend met een eis.

Diego werd in maart 2017 dood gevonden in een woning in Dordrecht. S. ontkent dat hij zijn zoontje iets heeft aangedaan, maar op de hals van het kind is wel zijn dna gevonden. Ook is er een afscheidsbrief van S. gevonden, waarin hij schrijft dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde." De vader beweert dat hij samen met Diego een paar dagen naar Spanje wilde en dat iemand anders het kind heeft omgebracht, terwijl hij lag te slapen op de bank. 'Jij bent dood voor ons'

Ook dinsdag moest Marcel S. voor de rechter verschijnen. Noella Baegen, de moeder van de vermoorde 10-jarige Diego, Ook dinsdag moest Marcel S. voor de rechter verschijnen. Noella Baegen, de moeder van de vermoorde 10-jarige Diego, sprak toen in haar verklaring haar ex-man Marcel S. direct aan. "Tien jaar mocht hij maar worden. We zullen nooit meemaken dat hij naar de middelbare school gaat. Wij gaan nooit zijn eerste vriendinnetje ontmoeten, of zien hoe hij op zijn brommertje rijdt. Hoe hij zijn rijbewijs haalt, gaat trouwen en zelf kinderen krijgt", zei Noella terwijl ze de verdachte meermaals aankeek. "Die heb jij hem en ons allemaal afgenomen. Jij bent dood voor ons, en ik hoop dat je heel vaak aan jouw kinderen denkt." Liveblog

Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank. Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank. Klik hier als het liveblog niet goed laadt.