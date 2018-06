Huizenprijzen Rotterdam schieten omhoog

Woningen waren nog nooit zo duur. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Vooral in Rotterdam stijgen de huizenprijzen hard.

Huizen in Nederland waren in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 9 procent duurder dan een jaar eerder. In Rotterdam is de prijs zelf met 14,9 procent toegenomen. Daarmee stijgen de prijzen in Rotterdam voor het eerst in vier jaar meer dan in Amsterdam.

Voor een gemiddeld huis in Rotterdam moet nu 239.001 euro worden neergeteld. Daarmee zijn de huizen nog wel beter betaalbaar dan in de andere grote steden in ons land. In Den Haag ligt de gemiddelde woningprijs op 279.876 euro, in Utrecht moet 327.468 euro worden betaald en in Amsterdam is die prijs zelf 444.671.