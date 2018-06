18 jaar cel geëist tegen vader van vermoorde Diego (10), uitspraak op 12 juli

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft achttien jaar cel geëist tegen Marcel S. Hij wordt verdacht van de moord op zijn zoon Diego. Justitie eist geen tbs tegen de Dordtenaar.

Diego werd in maart 2017 dood gevonden in een woning in Dordrecht. S. ontkent dat hij zijn zoontje iets heeft aangedaan, maar op de hals van het kind is wel zijn dna gevonden. Ook is er een afscheidsbrief van S. gevonden, waarin hij schrijft dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde."

S. ontkent dat het gaat om een afscheidsbrief. Volgens hem duidt het op de plannen die hij had om naar Spanje te gaan voor een paar dagen.

Doelbewust

Het OM gaat hier niet in mee. Volgens justitie heeft S. doelbewust zijn zoon gedood. Het sterke vermoeden is dat Marcel S. het beëindigen van de relatie met de moeder van Diego niet heeft kunnen verkroppen. "Dat de wraakgevoelens die hij koesterde tegen haar, heeft afgestraft met de moord op hun zoon", zegt de officier van justitie.

Bij S. zou het plan zijn ontstaan om eerst Diego, en vervolgens zichzelf te doden. Hij zocht op internet naar de werking en gevolgen van een slaapmiddel. Dit middel werd later gevonden in het lichaam van Diego.

De rechter doet over drie weken uitspraak, op donderdag 12 juli. Normaal gesproken zou de uitspraak al na twee weken komen. De rechter vindt het een complexe zaak en wil iets langer de tijd nemen voor het besluit.

Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank.