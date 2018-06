Staking streekvervoer twee dagen later dan gepland

Als de medewerkers van het streekvervoer volgende week staken, dan begint deze niet maandag, maar woensdag. Vakbond CNV wil de bemiddelaars iets meer tijd geven om met een oplossing te komen.

"We krijgen signalen dat ze die tijd goed kunnen gebruiken. Dan geven we hen ook graag die ruimte”, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.

De mogelijke staking begint daarom twee dagen later, op woensdag 27 juni. Tenzij er een aangepaste cao komt, duurt de staking 72 uur.

In onze regio gaan medewerkers van Arriva, Qbuzz, Connexxion en RET staken. Van RET staan alleen de streekbussen stil, het stadsvervoer valt onder een andere cao.

“We gaan voor een goede cao voor 12 duizend werknemers in het openbaar vervoer. Met goede afspraken over het aanpakken van de werkdruk en een loonsverhoging”, zegt Chikhi. “Tegelijkertijd realiseren we ons heel goed dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen heeft voor de reizigers. Als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan tekenen we daarvoor.”