Amerikaanse legerhelikopters in de Rotterdamse haven Foto: ANP/Koen van Weel

Een deel van de Rotterdamse haven is deze week veranderd in militair gebied. Er zijn tientallen Amerikaanse legerhelikopters per boot aangekomen, die deze week door de lucht richting Duitsland gaan.

De helikopters, Chinooks en Black Hawks, staan nu in een hangar. "Er staan er nog zo'n vijftig in de loods", legt Majoor van Elten uit. "Die zijn klaar om gemonteerd te worden. Daarna vliegen ze naar Duitsland." Het terrein wordt nu extra goed beveiligd, zodat het transport veilig kan gebeuren. Voor dat het schip de haven in werd geëscorteerd, hebben duikers de kades onderzocht op explosieven. "En hier op het object zelf lopen gewapende militairen die de bewaking verzorgen, zodat de Amerikanen veilig kunnen werken." Nederland is als bondgenoot van de Amerikanen gevraagd om te helpen bij het verplaatsen van de helikopters naar Duitsland. "Dat doen we graag, daar zijn we bondgenoten voor", zegt Majoor van Elten. "Er zijn nu honderd militairen volcontinu hier mee bezig, en ook nog een hoop militairen op de achtergrond." Als het weer mee zit, vertrekken de eerste helikopters nog deze ochtend naar Duitsland. De helikopters worden waarschijnlijk later dit jaar gestationeerd in Oost-Europa, om daar te helpen in het beveiligen van het gebied. Vorig jaar

Ook vorig jaar zetten meerdere Amerikaanse helikopters voet aan de grond in Rotterdam. Zo'n zestig helikopters en 1100 voertuigen gingen toen vanuit Oost-Europa terug naar de thuisbasis Fort Drum, New York.

