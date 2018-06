Lansingerland krijgt veeg uit pan over afvalscheiding

Inwoners van Lansingerland betalen nog steeds teveel voor hun afval. Ook wordt er in de gemeente te weinig afval gescheiden opgehaald. Dat schrijft de rekenkamer van Lansingerland in een rapport.

De rekenkamer heeft uitgerekend dat het inzamelen van afval in Lansingerland goedkoper is geworden, maar de afvalstoffenheffing niet omlaag is gegaan. De rekenkamer vindt dat de gemeente dit geld niet moet oppotten, maar terug moet geven aan de burger.

Lansingerland is niet van plan het geld terug te geven. De gemeente wil een buffer aanhouden om onverwachte tekorten op te vangen.

Wel belooft de gemeente om de reserves te verlagen. Ook wil Lansingerland meer werk maken van het scheiden van afval.