Sparta haalt Xandro Schenk

Verdediger Xandro Schenk speelt volgend seizoen op het Kasteel. De 25-jarige Schenk tekent voor twee seizoenen bij Sparta. De verdediger verlaat na vijfenhalf jaar Go Ahead Eagles. Hij is na Giliano Wijnaldum, Lars Veldwijk en Tim Coremans de vierde aanwinst voor de Kasteelclub.

Schenk vertrok in 2013 van Ajax richting Deventer. Daar speelde hij de laatste vijf seizoenen bijna alle wedstrijden. Hij begon als linksachter, maar maakte langzaamaan de positiewisseling naar centrale verdediger. De verdediger was twee seizoenen met Go Ahead Eagles actief in de eredivisie. Afgelopen seizoen was hij aanvoerder in Deventer.

Technisch manager Henk van Stee is blij met zijn nieuwe aanwinst. "Met Xandro halen we een multifunctionele verdediger in huis die zijn opleiding bij Ajax heeft genoten. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in de Eredivisie en Eerste Divisie. Met Go Ahead Eagles promoveerde hij al twee keer en met Sparta gaan we aan een derde keer werken". Schenk zelf sluit zich daarbij aan. "Het is mijn bedoeling Sparta’s verblijf in de Eerste Divisie zo kort mogelijk te maken. Op dit moment staat er al een erg goede selectie, waarmee we voor promotie gaan."