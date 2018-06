Bondscoaches dressuur- en springruiters over de kansen op het CHIO

Het CHIO is begonnen. De dressuur- en springruiters maken zich op voor de 70e editie van het concours, dat tot en met vrijdag duurt.

Bondscoach van de springruiters, die (donderdag) om 11.00 uur van start gaan, Rob Ehrens, kijkt uit naar het evenement. Maar hij durft niet te zeggen wat er verwacht kan worden van de Nederlandse ruiters. "In de twaalf jaar dat ik het nu doe, heb ik getracht om zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is me eigenlijk maar twee keer gelukt. Het is en blijft sport, we moeten het een klein beetje van ons af zetten. Ik denk dat we een sterke groep hebben en we moeten gewoon voor het beste hopen."

Thuisdruk

Waar het aan ligt dat Nederland hier niet veel presteert, weet Ehrens niet. "Wat de Duitse bondscoach Otto Becker met Aken heeft, hebben wij hier. In Aken hebben wij veel gewonnen en hebben we veel geluk. Dat heeft hij weer hier. Maar goed, het is een concours, een wedstrijd. En we moeten die 'thuisdruk' een plaatsje geven. Het is meer een dingetje van mij. Je wil als coach voor je eigen publiek zo goed mogelijk presenteren. Ik heb de laatste twee jaar bij de landenwedstrijd maar gezegd, dat ik in een ander land ben."

Observatiemoment

De bondscoach van de dressuurruiters, Rien van der Schaft, is verwachtingsvol over de kansen van zijn ploeg. "We hebben een goed team, bijna op volle sterkte. We hebben er veel zin in."

Nederland is in voorbereiding op het WK. Het CHIO is voor de bondscoach daarom een belangrijk observatie moment, welke ruiter uiteindelijk mee mag naar het WK. "We hebben juist dit concours als observatie genomen omdat je hier ook internationale jury hebt en alle Nederlandse ruiters die je op de longlist hebt staan voor het WK, doen hier mee."

Voor Van der Schaft is het CHIO altijd speciaal. "Dit is mijn eigen evenement. Ik ben hier geboren en getogen en het is altijd een beetje mijn concours."