Extra geld voor Leefwerf de Biesbosch

Zuidelijke Insteekhaven van de Stadswerven in Dordrecht

Het college van B&W in Dordrecht wil een half miljoen euro extra beschikbaar stellen voor Leefwerf de Biesbosch. Dit bedrag komt bovenop de 150 duizend euro subsidie die eerder is toegezegd voor de haven met historische schepen.

De Leefwerf is een burgerinitiatief dat gerealiseerd moet worden in de Zuidelijke Insteekhaven van de Stadswerven. Het moet een combinatie worden van wonen en werken aan boord van monumentaal varend erfgoed. Onder meer de Veerdienst 3 , een schip van meer dan 120 jaar oud, komt in de nieuwe Leefwerf te liggen.

Op dit moment heeft de Leefwerf een gat in de begroting van zo'n 350 duizend euro. Daar komen de kosten aan de landtong nog bij.

Een streep trekken

Met de bijdrage van de gemeente Dordrecht wil het college een streep trekken, zegt wethouder Piet Sleeking. "De afgelopen jaren zijn de kosten opgelopen. We willen nu duidelijk maken hoever de gemeentelijke bijdrage gaat."

Hoewel de gemeente dus bijspringt, hoopt de stichting ook een provinciale subsidie van 200 duizend euro binnen te halen. "We steunen de stichting bij de poging om alsnog subsidie van de provincie te krijgen", zegt Sleeking. "Maar we doen ook een beroep op de stichting om zelf extra inkomsten te zoeken."