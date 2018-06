Verdachten liquidatie Noordereiland op vrije voeten

Twee Amsterdammers en een man uit Diemen die eerder dit jaar werden opgepakt voor de moord op Ergin Başakçi op het Noordereiland, zijn vrijgelaten. Er is niet genoeg bewijs tegen het drietal. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek.

De 42-jarige Başakçi uit Hellevoetsluis werd in augustus vorig jaar doodgeschoten op het Noordereiland in Rotterdam. De schietpartij vond plaats voor eetcafé XO Food & Lounge aan de Prins Hendrikkade. Het slachtoffer werd mogelijk de hele avond al gevolgd.

Getuigen zagen na de schietpartij een witte Volkswagen Polo wegrijden. Deze auto werd later uitgebrand teruggevonden in de Nassauhaven. Een uitgebrande auto in Diemen, een KIA Rio, bleek later de tweede vluchtauto te zijn.