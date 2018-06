Deel dit artikel:











Opvallend: asfaltweg met het motief van klinkers De 'streetprint' wordt aangelegd in de Boerhaavelaan in Schiedam

Is het asfalt, of zijn het toch klinkers? De Boerhaavelaan in Schiedam heeft sinds donderdag twee in één: een asfaltweg met het motief van klinkers.

Volgens Jeroen Ooijevaar, wethouder van Schiedam, kent deze 'streetprint' meerdere voordelen. Het is niet alleen goedkoper om asfalt aan te leggen, het maakt ook minder geluid dan klinkers. "We zochten een mogelijkheid om een 30-kilometerzone te installeren. Daarvoor moet je volgens de regels klinkers gebruiken. Maar tegelijkertijd hebben we last van funderingsproblemen door trillingen", legt Ooijevaar uit. 'Er komt ook geen onkruid tussen, dus het blijft een beter gezicht.' Buurtbewoner "Klinkers zorgen voor trillingen. We zorgen er nu voor dat we asfalt aanleggen met de look van klinkers, waardoor we beide problemen kunnen oplossen." Het patroon wordt met een speciaal apparaat in het asfalt gedrukt. Bewoners zijn blij met het resultaat. "Dat scheelt een hele jas", zegt een buurtbewoner over de geluidsoverlast. "En er komt geen onkruid tussen, dus het blijft een beter gezicht." Dit is pas de tweede straat in Schiedam die een 'streetprint' heeft. Twee straten worden nog op deze manier onder handen genomen.