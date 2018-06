Bloemhof knokt letterlijk om parkeerplekken

Woede over het parkeerbeleid in de kerkzaal van het Legers des Heils

"We voelen ons gegijzeld in onze wijk", zegt een bewoonster van het Rotterdamse Bloemhof. Ze kan met haar auto letterlijk niet voor of achteruit, zo strak staan de wagens achter elkaar geparkeerd. Tijdens de vergadering van de wijkraad over het nieuwe parkeerbeleid in de wijk liepen de emoties soms hoog op.

Waar een gemiddelde Rotterdamse wijkraadsvergadering een handjevol geïnteresseerden trekt, zit de kerkzaal van het Leger des Heils bomvol. De parkeerkwestie ligt gevoelig. Al jaren. De verandering die vorige maand is doorgevoerd, is veel bewoners een stap te ver.

Knokken en eieren gooien

Sinds een maand moet er worden betaald in het grootste deel van de wijk. Toch is er ook nog een stuk gratis parkeren. Vooral de bewoners die daar wonen zeggen er last van te hebben. "Alles is vol, mensen komen hier gratis parkeren. Ik moet soms vijf, zes blokken lopen naar huis. En dat 's avonds laat als vrouw alleen."

De strijd om de schaarse plekken gaat van kwaad tot erger, zeggen de bewoners. Een knokpartij op klaarlichte dag, dreigbrieven, buren die elkaar nauwelijks meer aankijken. Er zouden ook eieren zijn gegooid.

Pino's

"En waar is de politiek nou? De mensen die het hebben bedacht? Ik had hier graag die pino's uit het stadhuis gezien." De raadsleden Stephan van Baarle (Denk) en Aart van Zevenbergen (SP) zijn er wel.

Ze beloven de kwestie volgende week te agenderen tijdens de gemeenteraad. Als dat lukt, willen de bewoners met een grote groep richting de Coolsingel trekken.

Blauwe strepen

De wijkraad hoort de grieven aan en zegt te gaan werken aan een advies voor de gemeenteraad. Een optie is bijvoorbeeld om de hele wijk betaald parkeren te maken. Of om 'blauwe strepen' in te voeren, waarbij je alleen nog kort kunt parkeren. De bewoners zouden in dat geval een vergunning moeten kunnen kopen.