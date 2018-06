De wereld rondzeilen in een opknappertje

Martijn en Daniëlle de Jong uit Hellevoetsluis gaan vijftien jaar lang de wereld rondzeilen in een eigenhandig opgeknapte zeilboot. Ze hebben hun hele hebben en houden verkocht om deze reis mogelijk te maken.

De plannen voor een wereldreis ontstonden bij toeval. Het stel kwam een oud zeilschip tegen op een veiling. Een ooit zeewaardig schip in een aftandse staat. Vanaf het moment dat ze het schip zagen, begon het te kriebelen bij het stel. "We dachten meteen aan een wereldreis! Maar de zeilboot was echt een wrak. Dat zagen we al op de foto's", vertelt zeilster Daniëlle.

Koopje

De Hellevoeters hebben de boot op de kop getikt voor 8 duizend euro. Een koopje. Een zeewaardig gebruikt zeilschip kost al gauw 30 duizend euro. "Ik dacht: waar beginnen we aan! 8 duizend euro. Dat gaat niets worden. Het is veel te weinig. Alleen het oude staal is het al waard."

Maar waar een wil is, is een weg."Op een gegeven moment ga je door de foto's heen kijken. Dat is op te knappen, dat is goed te maken. De motor lag al uit elkaar."

Martijn en Danielle hebben de handen uit de mouwen gestoken. "Elk hoekje en elk gaatje: alles hebben we beetgepakt. Dat was ook wel nodig. Er was heel veel achterstallig onderhoud", legt Martijn uit.

Vijftien jaar zeilen

Het stel gaat op hun reis drie oceanen oversteken. Ze doen tijdens hun reis heel veel plaatsjes aan. Ze zijn maar drie tot vier werken echt op zee."Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten uitkomen van je dromen. Wij noemen onszelf daarom ook een werkelijkheidsdroom!", besluit Daniëlle.