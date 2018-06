Donderdag in Bureau Rijnmond: schietpartijen en overvallen

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag aandacht aan meerdere schietpartijen en overvallen. Ook worden er opnieuw beelden getoond van een man die duizend euro meenam uit een pinautomaat, terwijl dat geld niet voor hem bestemd was.

Een woning aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam werd vorige week beschoten . De bewoners belden de politie in de nacht van donderdag op vrijdag dat ze wakker waren geworden door een knal en vermoedelijk kogelgaten in de ramen hadden ontdekt.

Agenten onderzochten de woning op mogelijke sporen, op het balkon vonden ze een handgranaat. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen in deze zaak, daarom vraagt de politie de hulp van de kijkers van Bureau Rijnmond.

Dode man Sandelingplein

Die hulp is ook hard nodig bij een andere schietpartij. Vrijdagmiddag werd op het Sandelingplein in Rotterdam-Feijenoord een man doodgeschoten . Een 34-jarige Rotterdammer is nog dezelfde avond aangehouden , maar de politie zit nog met meer vragen.

Overvallen

In een vorige aflevering van Bureau Rijnmond werden beelden getoond van een overval op een supermarkt aan de Groenezoom in Rotterdam-Vreewijk. Er zijn nu andere beelden beschikbaar, die de politie graag wil tonen om de dader op te sporen.

Een andere overval is die op een snackbar in Hoek van Holland aan de Huydecoperstraat . Een man met een masker bedreigde een medewerkster en ging er vandoor na een greep in de kassa te hebben gedaan.

Straatroof

Vorige maand beroofden twee personen een man op het Atolpad in Capelle aan den IJssel. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een vuurwapen zijn pinpas en pincode afstaan.

Eén van de twee daders ging ervandoor op een scooter en pinde vervolgens met de pas bij een pinautomaat op het Hollandsch Diep in Capelle aan den IJssel. De politie heeft hier beelden van.

Duizend euro gepind en gestolen

Vorige week werden in Bureau Rijnmond beelden getoond van een man die duizend euro meenam uit een pinautomaat, terwijl dat geld niet voor hem bestemd was. Hij is toen onherkenbaar getoond om hem de mogelijkheid te geven zich te melden. Dat is niet gebeurd. Daarom toont de politie hem nu herkenbaar.

Mishandeling

Een man stuitte bij een tankstation aan de Gordelweg in Rotterdam-Noord op twee mannen die hij herkende als lastige klanten van zijn werk. Een gesprek tussen de drie liep uit de hand: de twee mannen sloegen op het slachtoffer in.

De twee zijn kort voor het incident goed herkenbaar gefilmd toen zij in het tankstation een paar boodschappen deden.

