Geen extra jaar Excelsior voor Faes

Wout Faes vertrekt voor drie jaar naar het Belgische KV Oostende. Excelsior wilde de 20-jarige verdediger graag nog een jaar huren van Anderlecht, maar Faes heeft gekozen voor een transfer naar de Belgische club.

"Bij Excelsior was het een bijzonder leerrijk jaar, waarin ik heel veel kansen heb gekregen. Maar bij KV Oostende wil ik een volgende stap zetten in mijn carrière. Bij Excelsior was het knokken tegen de degradatie, daar steek je veel van op, maar in de Versluys Arena kom ik toch bij een ploeg terecht met meer ambitie", laat Faes op de website van Oostende weten.

Faes maakte zijn debuut in de Eredivisie bij Heerenveen, voordat hij afgelopen seizoen werd verhuurd aan Excelsior. Hij speelde negentien eredivisiewedstrijden voor de Kralingers.