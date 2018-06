Voor het eerst baby van anonieme moeder achtergelaten in vondelingenkamer

Een baby van slechts enkele uren oud is achtergelaten in de vondelingenkamer, die valt onder 'De Berschermde Wieg' in Dordrecht. Het is voor het eerst in Nederland dat een kindje van een anonieme moeder wordt achtergelaten in een vondelingenkamer.

Of het om een jongetje of een meisje gaat, is nog niet duidelijk. De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft het kindje inmiddels aangegeven bij de Burgerlijke Stand.

"Zodra iemand die kamer binnengaat, gaat het alarm af", vertelt Kitty Nusteling van de Stichting Beschermde Wieg. Die stichting beheert de vondelingenkamer in Krispijn.

''We hebben een gesprek met haar gehad, waarin ze heeft uitgelegd dat ze niet voor de baby kan zorgen." In onderling overleg heeft de moeder toen besloten om haar identiteitsgegevens in een gesloten envelop achter te laten. Die envelop is verzegeld en naar een notaris gebracht.

Voor het eerst

Het is de eerste baby ooit die is achtergelaten in een vondelingenkamer. Personeel van de verschillende kamers hebben eerder wel geholpen bij, na of tijdens bevallingen, maar nooit is een kindje daadwerkelijk te vondeling gelegd in een van de kamers.

In Groningen is wel eens een baby achtergelaten, maar dit ging toen om de vondelingenkamer heen.