Gratis fietsenstalling in parkeergarages Rotterdam

In vijf van de zeventien openbare parkeergarages in Rotterdam komen gratis fietsenstallingen. Het gaat om de parkeergarages aan de Meent, Schouwburgplein 1, Museumpark, Kiphof en Zoomstraat. De andere garages zijn niet geschikt voor fietsenstallingen.

De grootste fietsenstalling komt in Schouwburgplein 1. Die moet plaats bieden aan vierhonderd tot achthonderd fietsen. Bij de Meentgarage zijn nu al 64 fietsparkeerplaatsen.

Het idee komt uit de koker van Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik. "Dit is uniek in Nederland", vindt Van Schaik. "De binnenstad van Rotterdam wordt steeds slechter bereikbaar, nu de Maastunnel is afgesloten en de Coolsingel wordt verbouwd. Daarom kun je nu je auto parkeren in de garage en gratis je fiets stallen, zodat je op de fiets de stad kunt bekijken."

De vijf garages zijn nog niet genoeg voor Van Schaik. "Wat mij betreft krijgen die andere twaalf garages ook een fietsenstalling, maar dit is een mooi begin."

Ook heeft hij voorgesteld om in het nieuwe stadion van Feyenoord fietsparkeerplaatsen te maken onder het veld. "Wie wil dat nou niet, je fiets parkeren onder de middenstip van Feyenoord?"