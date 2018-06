Jørgensen belangrijk bij gelijkspelend Denemarken

Denemarken heeft zijn tweede wedstrijd op het WK met 1-1 gelijkgespeeld tegen het Australië van Bert van Marwijk. Nicolai Jørgensen had een belangrijk aandeel in het Deense doelpunt, hij leverde de assist bij de openingstreffer van Christian Eriksen. Bij de Australiërs bleef Brad Jones negentig minuten op de bank.

Denemarken won zijn eerste wedstrijd tegen het Peru van Renato Tapia. Tegen Australië kwamen de Denen in de zevende minuut al op een 1-0 voorsprong. In de 38e minuut maakte de Australische aanvoerder Mile Jedinak gelijk uit een strafschop. De penalty kwam tot stand via de videoscheidsrechter.

Het Denemarken van Jørgensen staat nu bovenaan in poule C, met vier punten. Frankrijk kan die leiding weer overnemen, als het wint van Peru. Jones blijft met Australië steken op een punt.