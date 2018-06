Speciale wethouder Rotterdam-Zuid in nieuw college Rotterdam

De portefeuilleverdeling van de tien wethouders in het nieuwe college van Rotterdam is bekend. De PvdA levert een wethouder die zich gaat richten op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), het programma dat Rotterdam-Zuid er bovenop moet helpen.

Onlangs maakte het kabinet bekend dat er 130 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in Rotterdam-Zuid. Dat geld is bestemd voor armoedebestrijding, het verbeteren van woningen, wegwerken van achterstanden in het onderwijs en om meer mensen aan het werk te helpen.

De wethouder NPRZ moet ervoor zorgen dat het extra geld goed terechtkomt en dat de economie op Zuid op gang wordt geholpen. Deze wethouder wordt de directe baas van Marco Pastors, de directeur NPRZ. De afgelopen periode viel NPRZ onder burgemeester Aboutaleb. Naast de wethouder NPRZ, levert de PvdA ook een wethouder Werk en Inkomen.

De VVD krijgt een wethouder Bouwen en een wethouder Handhaving en Buitenruimte. Een van deze twee wethouders is de loco-burgemeester. D66 levert een wethouder Financiën en Haven, de andere D66-wethouder beheert de portefeuille Onderwijs en Cultuur.

GroenLinks levert de wethouders Duurzaamheid en Mobiliteit. De CDA-wethouder gaat zich bezighouden met Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En de deeltijdwethouder van ChristenUnie-SGP gaat de portefeuille Schulden en Armoedebestrijding beheren.