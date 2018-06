Deel dit artikel:











Lichaam overleden vrouw Meerkerk wordt opgegraven Zorgcentrum Jedidja in Meerkerk

Justitie in Rotterdam laat het lichaam van de in 2012 overleden Joëlle opgraven. Het Openbaar Ministerie wil weten of de 29-jarige vrouw zelfmoord heeft gepleegd en daarbij is geholpen door haar moeder, Linda den H.

Donderdag was er bij de rechtbank in Rotterdam een voorlopige zitting over de dood van Joëlle. Justitie gaat er vanuit dat Den H. haar dochter een euthanasiemiddel heeft toegediend; de moeder ontkent . Bij de opgraving, begin juli, wordt bekeken of er nog sporen van dat middel terug te vinden zijn. De moordzaak kwam aan het licht tijdens een groot onderzoek naar zedenmisdrijven op Hoeve Jedidja in Meerkerk. Eén van de slachtoffers daarvan was Thirza , de zus van Joëlle. Ook zij zou zelfmoord hebben gepleegd. Ook die dood wordt onderzocht.