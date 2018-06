Deel dit artikel:











UPDATE Supermarkt in Rotterdam Zuid voor 8e keer overvallen

De MCD supermarkt aan de Groenezoom in Rotterdam is op vrijdagavond 23 maart overvallen.We hebben in Bureau Rijnmond eerder aandacht besteed aan deze overval. We hebben nu aanvullende beelden. Bekijk de video: