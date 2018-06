Deel dit artikel:











Kogels vestoren slaap Schiedams gezin Schiedam_schietpartij_02_1823 Schiedam_schietpartij_04_1823 Schiedam_schietpartij_01_1823 Schiedam_schietpartij_03_1823

Vorige week donderdag wordt een Schiedams gezin midden in nacht wakker van harde knallen. Er wordt geschoten op hun woning. Later wordt er ook nog een granaat op het balkon gevonden. De politie wil heel graag achterhalen wie hier verantwoordelijk voor is. Bekijk de video: