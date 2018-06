Deel dit artikel:











UPDATE Pinner steelt 1000 euro Pinner_1000_euro_01_1823

De man die we zoeken was niet op dievenpad, maar toen de gelegenheid zich voordeed, werd hij een dief. Hij gaat er vandoor met 1000 euro. Die haalt hij uit een pinautomaat van ABN-Amro aan het Zuidplein in Rotterdam. Eerder lieten we deze man onherkenbaar zien, met het verzoek zich te melden. Dat is niet gebeurd, vandaar dat hij nu wel te herkennen is. Bekijk de video: