Man beroofd en gegijzeld in Capelle Beroving_Capelle_03_1823 Beroving_Capelle_04_1823 Beroving_Capelle_02_1823 Beroving_Capelle_01_1823

Een man wordt beroofd door twee mannen op het Atolpad in Capelle. Daar blijft het niet bij, want hij moet onder bedreiging wachten, terwijl één van de berovers zijn rekening probeert te plunderen. Daarbij vergeet hij heel even zijn gezicht te bedekken. Bekijk de video: