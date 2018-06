Twee terreurverdachten aangehouden in Rotterdam

De politie heeft zondagavond in Rotterdam twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De aanhoudingen volgen op informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) aan het landelijk parket.

Over de identiteit heeft het OM alleen laten weten dat de verdachten 22 en 27 jaar oud zijn. Waar in Rotterdam ze zijn aangehouden is ook niet bekendgemaakt. Het landelijk parket liet wel weten dat de twee ook worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachten zijn telefoons, usb-sticks en andere gegevensdragers in beslag genomen. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Derde aanhouding

In de buurt van de woning hield de politie een derde man aan. Hij bleek illegaal in Nederland te verblijven en is overgedragen aan de vreemdelingendienst.

De verdachten blijven nog zeker twee weken vastzitten. Zij zitten in volledige beperking, dit houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.