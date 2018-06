Feyenoord en Excelsior krijgen mogelijk toch niet met VAR te maken

Feyenoord en Excelsior krijgen volgend seizoen mogelijk toch niet te maken met de Video Assistant Referee (VAR). Doordat er te weinig videoscheidsrechters voor handen zijn en de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelopen, loopt het voornemen van de KNVB mogelijk vertraging op.

De Nederlandse voetbalbond meldt dat het grootste breekpunt in de onderhandelingen was dat de belangenvereniging van scheidsrechters invloed eiste op het aanstellingsbeleid. Zij wilden voor de betrokken scheidsrechters een minimum aantal instellingen. De KNVB ging niet akkoord en heeft de onderhandelingen stopgezet.

De KNVB blijft de intentie hebben om de VAR vanaf komend seizoen in te voeren bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de competitie in de eredivisie, de play-offs en in een deel van het toernooi om de TOTO KNVB Beker, inclusief de finale.

Dordtenaar Danny Makkelie is op dit moment als videoreferee actief op het WK. Hij komt vrijdag weer in actie bij de wedstrijd Brazilië-Costa Rica.