Maak Kanker Kansloos - Ook 's lands grootste kruidenier' doet mee! Maak kanker Kansloos!

Martin Kruijmel en Joan Gunsch zijn beide operationeel manager bij AH. Maar liefst 80 filialen - die gevestigd zijn in de regio Rotterdam én op alle eilanden die de Tour de Rotterdam aandoet - hebben statiegeld ingezameld. De gehele opbrengst van de actie wordt zaterdag bekend gemaakt en gaat volledig naar Maak Kanker Kansloos. Ook voorziet AH alle deelnemers aan de Tour de Rotterdam (2500 personen) van eten en drinken. Niks staat een topprestatie in de weg! In het radioprogramma Rijnmond Nu vertelden Martin en Joan over hun inspanningen.