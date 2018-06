Marcel S.: "Ik ben een gebroken vader, geen moordenaar

Aan het eind van de tweedaagse zitting kwamen de emoties bij moordverdachte Marcel S. uit Dordrecht. "Ik ben een trotse en gebroken vader, geen moordenaar."

De 39-jarige verdachte blijft met klem ontkennen dat hij vorig jaar maart zijn tienjarige zoon Diego heeft vermoord. "Ik wil justitie vragen: alstublieft, blijft u doorgaan met het onderzoek. Want de werkelijke dader loopt nog steeds rond."

Volgens Marcel S. lag hij op de bank te slapen, in de nacht van 28 februari op 1 maart. Toen hij wakker werd, vond hij Diego levenloos aan op bed. Advocate Kim van de Wijngaart: "Hij heeft zelf 112 gebeld en als je die opnames beluistert, dan hoor je een verscheurde vader die zich te pletter is geschrokken."

Drugsdealer

Justitie noemt zijn verhaal ongeloofwaardig. Gedurende de nacht zijn de telefoons van zowel Marcel als Diego gebruikt. Onder meer om een drugsdealer te bellen. "Het laatste contact is om 5.15 uur. Toen was Diego al meerdere uren dood."

Marcel S. gaat er vanuit dat een onbekende man het huis is binnengegaan, terwijl hij lag te slapen. Justitie: "Dat moet ongemerkt zijn gebeurt, door iemand die de codes van twee telefoons weet te ontsluiten, een dealer belt en dan Diego vermoordt. En al die tijd lag de verdachte als een roos te slapen. De hond is niet eens aangeslagen..."

Justitie denkt dat de verbroken relatie met zijn vrouw Noëlla de 'trigger' is geweest voor de moord. Ook al zijn bij Marcel S. stoornissen vastgesteld, toch denkt justitie dat de boosheid over de scheiding bepalend is geweest en niet de stoornissen. Daarom wordt geen tbs geëist.

De rechter in Rotterdam doet op 12 juli uitspraak.