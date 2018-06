Deliveroo stopt niet met vervangen van bezorgers

Maaltijdbezorger Deliveroo stopt niet met het laten vervangen van bezorgers. Dat heeft Stijn Verstijnen van Deliveroo Nederland donderdagmiddag gezegd bij Radio Rijnmond.

Verstijnen reageerde hiermee op de onthulling van RTV Rijnmond dat in Rotterdam minstens zeven kinderen van veertien en vijftien jaar oud maaltijden bezorgen terwijl dat niet mag. De minimale leeftijd is achttien jaar.

Deliveroo houdt vast aan het principe dat bezorgers zich mogen laten vervangen door anderen. "Maar dat ze worden vervangen door minderjarigen vinden wij volledig ontoelaatbaar, dat is tegen de afspraken in."

"Bezorgers mogen zich alleen laten vervangen door meerderjarigen die in Nederland mogen werken. Ook die vervangers worden gecontroleerd op leeftijd."

Ronselen

Ondanks de contracten die Deliveroo heeft met zijn bezorgers, ging het in Rotterdam toch mis. Op plekken waar veel jongeren rondhangen, heeft zeker één volwassen bezorger minderjarig 'personeel' geronseld.

De 14- en 15-jarige jongens die graag wat willen bijverdienen, kregen van de bezorger zijn inlogcode, zodat ze online zelf bezorgopdrachten van Deliveroo kunnen binnenhalen.

"Deze bezorger heeft dit gedaan tegen alle afspraken in. Hij heeft zijn contract niet gevolgd. Wij wisten hier niets vanaf. Zijn vervangers hebben zich niet gemeld bij ons. Ik ben nog steeds op zoek naar deze bezorger om dit probleem aan te pakken."

Kamervragen

Pvda-Tweedekamerlid Gijs van Dijk kondigde donderdagochtend op Radio Rijnmond kamervragen aan over de kwestie. Hij vindt dat Deliveroo zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "De bezorgers werken via de app van Deliveroo, via de telefoon. Dus zij kunnen per koerier zien hoeveel bezorgingen er per uur plaatsvinden", aldus het Kamerlid.

"Die verantwoordelijkheid nemen we", reageert Verstijnen. "Dit staan we niet toe. Het is echt een incident. We hebben hiervoor een zero-tolerance beleid. We ondernemen meteen actie, maar dan hebben we wel de naam van deze bezorger nodig. Dan kunnen we dit aanpakken."