Organisatie omstreden Superheroes 'baalt niet van kritiek'

De organisatie van de omstreden tijdelijke tentoonstelling Superheroes in Rotterdam herkent zich niet in de kritiek die mensen massaal uiten op sociale media.

Volgens Jan van Bergen, medewerker van de tentoonstelling, komen mensen met 'verkeerde verwachtingen' naar de tenten op het Lloyd Multiplein. Hij zegt dat het een doorslaand succes is en dat kinderen zelfs huilen omdat ze na twee uur nog niet naar huis willen.

Dat is opmerkelijk, want op social media regent het juist klachten van mensen die zeggen dat ze de tentoonstelling binnen een paar minuten wel hebben gezien en de 12 euro entreeprijs per persoon totaal niet waard vinden. Ze voelen zich bekocht.

Dat verbaast Van Bergen: "Ik neem er kennis van. Ik heb een statistiek gemaakt, 96 procent van de mensen komt positief eruit." Hij herkent zich niet in het beeld dat mensen de tentoonstelling na een paar minuten al voor gezien houden. Zo zouden de meeste kinderen al 15 tot 20 minuten bezig zijn met zwaardvechten. Bij de ingang worden ze namelijk opgewacht door iemand die met hen de strijd aan wil met lichtgevende zwaarden. "En dan moeten ze ook nog de rest van de tentoonstelling zien."

Hij spreekt van een succes en zegt zondag al de duizendste bezoeker verwelkomd te hebben. Deze donderdagavond is het echter totaal niet druk in de tent. Er klinkt harde muziek van Star Wars en bij de ingang staat inderdaad een man met een lichtgevend zwaard te zwaaien. In zijn eentje.

Één van de vijf sterren

Even verderop zijn grote Transformers te zien, er is een aantal beeldjes van Star Wars figuren en in de hoek achterin is een plekje ingericht waar kinderen geschminkt kunnen worden. Uit verveling zit de dame achter de make-up haar eigen hand te beschilderen. "Maar komend weekeinde is het hier weer heel druk", bezweert Van Bergen. Volgens hem komen mensen tot aan Beverwijk toe speciaal voor zijn tentoonstelling naar Rotterdam gereden.

Toch geven veel mensen op internet de tentoonstelling slechts één van de vijf mogelijke sterren. "Ik vraag mij af of mensen wel geïnteresseerd zijn in wat wij hebben. Op onze website staat heel duidelijk te lezen wat wij doen. Ik denk dat ze met een hele verkeerde verwachting komen. Maar mensen schrijven ons ook dat hun kinderen zo gelukkig waren hier. De meeste kinderen willen helemaal niet meer naar buiten. Die beginnen te huilen als ze buiten zijn."

"Ik baal niet van negatieve reacties"

Ook de kritiek op de kwaliteit van de merchandise die er verkocht wordt snapt hij niet. "Wat wij verkopen... Als je daar een heel ander soort dingen brengt, kom je in een prijs die niemand betalen wil. De prijs is naar de kwaliteit." De directie van de tentoonstelling zit in Duitsland. Daarom staat Van Bergen ons te woorden. "Ik ben de enige die Nederlands spreekt", zegt hij.

Er zou ook nog gedoe zijn over rechten, omdat er allerlei figuren illegaal gebruikt zouden worden, in verband met auteursrechten. "Wij hebben helemaal geen rechtszaak. Niet met Disney en ook niet met andere uitgevers. U ziet niks van Marvel hier binnnen. Dat zijn allemaal dingen, die zijn uit de lucht gegrepen. Die Transformers hebben wij zelf laten bouwen, die zijn ons eigendom. Wij hebben niks gekopieërd.

Baalt hij van alle negatieve reacties? "Daar baal ik helemaal niet van. Wij willen iedereen tevreden stellen. Misschien moeten we onze tentoonstelling iets veranderen?" Misschien is de prijs omlaag doen een idee, oppert de verslaggever. "De plek hier kost ook geld. Wij hebben ook onze kosten. Die Transformers zijn ook duur om te maken. Twaalf euro is an sich reeël."