Bankzitter Tapia uitgeschakeld met Peru

Feyenoorder Renato Tapia is met zijn Peru uitgeschakeld op het WK in Rusland. De Zuid-Amerikanen verloren na de 1-0 tegen Denemarken woensdagavond met dezelfde cijfers van Frankrijk.

Waar Tapia tegen de Denen nog mocht starten, bleef hij in deze wedstrijd negentig minuten op de bank. De enige treffer van dit duel werd na ruim een half uur gemaakt door Kylian Mbappé.

In poule C van het WK is Frankrijk met zes punten zeker van de achtste finales. Het Denemarken van Nicolai Jørgensen heeft met vier punten de beste papieren voor het tweede ticket. Het Australië van de niet spelende Feyenoord-keeper Brad Jones en bondscoach Bert van Marwijk heeft één punt en maakt nog een theoretische kans.