VR-beleving Watersnoodramp maakt kans op Gouden Kalf

Een productie van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee maakt kans op een Gouden Kalf in de categorie Best Interactive. Het gaat om een virtuele beleving van de Watersnoodramp.

VR Watersnoodramp 1953 vertelt het verhaal van de ramp 65 jaar na dato op een levensechte manier. "Het is een spannende manier om terug te kijken naar het verleden. Het is letterlijk door de bril van nu", zegt museumbestuurder Bertrand van den Boogert.

VR Watersnoodramp 1953 is door het Rotterdamse bedrijf Studio Maslow in opdracht van het museum geproduceerd. De VR-productie is samen met negen andere producties genomineerd voor een prijs in de categorie Best Interactive.

Regisseur Kuba Szutkowski is blij met de nominatie: "Werken met acteurs in roomscale virtual reality is echt een experiment geweest. We zijn blij met de erkenning die deze selectie met zich meebrengt.”

De winnaar wordt op 5 oktober tijdens het Gouden Kalveren Gala bekend gemaakt.