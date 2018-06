Deel dit artikel:











Man ziekenhuis ingeslagen na verkeersruzie in Rotterdam

In Rotterdam is een verkeersruzie bij het Zuidplein donderdagavond flink uit de hand gelopen. Een 44-jarige man is het ziekenhuis ingeslagen met een ploertendoder.

De politie heeft een 30-jarige man uit Barendrecht aangehouden. Het slachtoffer bloedde flink na de ruzie en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.