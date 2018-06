Massaal buiten aan de yoga op het Schouwburgplein: "In Rotterdam is niet veel gek"

Een temperatuur van 14 graden en veel wind weerhielden zo'n 70 mensen er niet van om donderdagavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mee te doen aan een massale masterclass yoga.

"Het is vandaag internationale yogadag. Het is natuurlijk een globale beweging. Wij vinden het ook leuk om daaraan mee te doen. We doen elke zondag al aan yoga hier op het Schouwburgplein", vertelt organisator Dora Borst.

Het imago dat yoga vooral beoefend wordt door linksdraaiende, zweverige vrouwen klopt al lang niet meer, zegt Borst. "Zes jaar geleden zijn we hiermee gestart. Toen waren er nog best wat mensen die er de kriebels van kregen. Tegenwoordig is het niet meer weg te denken uit onze drukke levens. Dan is yoga juist het middel waardoor je even bij jezelf kunt thuiskomen. Het is een manier om even in je lijf te komen."

Dat klinkt toch wel een beetje zweverig, misschien? Borst: "Je hebt zeg maar overal op de wereld yogalessen, maar je kunt het ook gewoon zelf doen. Even bewegen, even ademen, even voelen van hé... Even bij jezelf te rade gaan. En meestal door een paar oefeningen te doen ben je weer soepel en blij."

"Ik scheur uit mijn kruis"

Even verderop staan een jonge man en vrouw vanaf een afstandje een beetje lachterig toe te kijken. Maar even later liggen beiden toch op de yogamat. Toch gaat dat niet altijd even soepel. "Ik scheur mijn kruis uit, het gaat echt niet", lacht het mannelijke deel van het duo. "Ik ben helemaal zen", zegt zijn yogapartner.

Na een uurtje masterclass lopen de laatste deelnemers weg, met hun matjes onder de arm. Een vrouw heeft ook een warm kopje thee in haar hand. "Het was heel erg leuk", vertelt ze. "Maar we zijn wel bijna weggewaaid. Desondanks was het echt wel super leuk."

Maar, wat is er dan precies zo leuk aan? " Je daagt jezelf uit, dat is een van de belangrijkste dingen in het leven. Yoga helpt daarbij. De spieren daag je eigenlijk uit, maar ook je geest, om toch verder te kunnen dan de vorige keer, waardoor je steeds verder komt en er steeds meer vertrouwen in krijgt."

Exhibitionisme

Toch lijkt het wel bijzonder, om dit zo midden in het centrum op klaarlichte dag te doen. Maar dat weerspreekt de vrouw met klem. "Ik doe dit meestal buiten, in de zomer." Is het dan niet gek om daar zo met een hele groep op het Schouwburgplein te liggen, terwijl iedereen naar je staat te kijken? "Nee hoor, in Rotterdam is niet veel gek", lacht ze.

Of er dan misschien sprake is van een vleugje exhibitionisme? "Nee joh, Rotterdammers hebben daar gewoon lak aan, wij doen dat gewoon. Je gaat er gewoon helemaal in op, dus op den duur merk je het niet eens meer."