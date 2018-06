Kleine zege Neptunus op nummer drie HCAW

De honkballers van Neptunus hebben donderdagavond in het eigen Familiestadion de nummer drie HCAW verslagen. Het werd 2-0 tegen de ploeg uit Bussum.

Het duurde lang voordat de score werd geopend in de wedstrijd waar punten sowieso al schaarst waren. Pas in inning vijf sloegen de Rotterdammers het eerste punt binnen en twee innings later werd de score verdubbeld.

Komend weekend spelen de nummers één en drie van de hoofdklasse weer twee keer tegen elkaar. Zaterdag is de wedstrijd in Bussum en zondag wordt er opnieuw Abraham van Stolkweg gespeeld.