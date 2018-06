VVD op mysterieuze wijze verdwenen uit Sliedrecht

De VVD is spoorloos verdwenen uit de gemeenteraad van Sliedrecht. Tenminste, dat wil de gemeente lezers van de lokale krant laten geloven, zegt de partij. "In het huis-aan-huisblad De Merwestreek staat deze week een artikel over hoe de nieuwe gemeenteraad eruit ziet. Er wordt per partij verteld wie de raadsleden en burgerraadsleden zijn. Maar daarin zijn wij vergeten. En dat terwijl we bij de verkiezingen twee zetels hebben behaald. Dit kan toch niet", zegt partijsecretaris Remco van de Ven geïrriteerd tegen RTV Rijnmond.

Het zit de partij blijkbaar zo hoog dat er donderdagavond in de late uurtjes een persbericht aan alle media over is verstuurd. En dat nog voordat de partij met de gemeente over de vermeende fout heeft kunnen praten. "We vinden dat de VVD in Sliedrecht al jarenlang een buitengewoon constructieve partij is. Dat ze ons vergeten zijn, vinden we buitengewoon slordig en onzorgvuldig."

De secretaris is "niet boos, maar wel teleurgesteld." Hij eist van de gemeente een rectificatie en een uitgebreid excuus. "Gewoon, dat ze zeggen: het spijt ons zeer." Van de Ven gaat er niet vanuit dat zijn partij bewust vergeten is. "Ze hebben het gewoon niet goed nagekeken toen dat bericht naar de krant is gestuurd."

Extra zetels mogelijk oorzaak van verwarring

Van de Ven heeft zijn persbericht ook aan de gemeente Sliedrecht gestuurd, maar hij heeft er nog geen reactie op gekregen. Donderdagavond laat was de gemeente ook voor RTV Rijnmond niet voor commentaar bereikbaar. Wie pagina acht van de krant online bekijkt , ziet dat inderdaad alle partijen worden genoemd, behalve de VVD.

Mogelijk is er iets fout gegaan omdat de gemeente Sliedrecht sinds dit jaar, vanwege een groeiend inwoneraantal, twee raadszetels erbij gekregen heeft. Normaal gesproken telde de raad 19 leden, sinds dit jaar zijn dat er 21. Het zit de plaatselijke liberalen toch al niet mee, want bij de college-onderhandelingen vielen zij onlangs buiten de boot.

Geen rancune omdat ze niet in het college zitten

"We waren in eerste instantie uitgenodigd om mee te praten. Maar toen de openstelling van winkels op zondag aan de orde kwam, wilden de partijen die aan tafel zaten daar niet in meegaan. Toen ze ons idee voor de koopzondag niet overnamen, zijn we zelf opgestapt."

Reageren ze niet ook een beetje daarom als door een wesp gestoken nu hun partij niet in de krant genoemd wordt? "Nee hoor, helemaal niet. Ze hadden ons er graag bij gehad, maar we zijn er bewust zelf uitgestapt. Wij vinden dit echt te bar in deze moderne tijd. Sliedrecht heeft ook een woonboulevard. Als je die in de tijd vooruit wilt helpen, moet je het de ondernemers gunnen om open en dicht te gaan wanneer zij willen", aldus Van de Ven.